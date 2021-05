Baggio: "I giovani calciatori devono prendere decisioni difficili. Sono prove complicatissime"

Nella sua intervista al Corriere dello Sport, Roberto Baggio ha parlato anche delle difficoltà che hanno i giovani calciatori nel gestirsi e nel prendere decisioni delicate: "Non è facile gestire certe situazioni quando si è giovani, sono prove complicatissime. Basta una stupidaggine, una parola fuori luogo, un comportamento sbagliato e finisci per essere giudicato. Quel gesto, quella frase ti si incollano addosso e te li porti dietro per tutta la vita. A volte mi metto nei panni di certi ragazzi obbligati a decidere del loro futuro: rischiano di commettere errori dai quali non si libereranno più. Noi parliamo di episodi di trenta, venti, dieci anni fa. Giudichiamo le reazioni di quel tempo. Situazioni professionali, economiche, rapporti con le persone nelle mani e nella testa di poco più che ventenni".