Live TMW Baldanzi: "Dinamo? Una squadra forte. Le proteste finiranno con l'arrivo dei risultati"

vedi letture

Oggi alle 14:30 è in programma la conferenza stampa a Trigoria in vista della partita di Europa League tra Roma e Dinamo Kiev, che si giocherà domani sera allo stadio Olimpico alle 18:45. Oltre al tecnico giallorosso Ivan Juric, protagonista dell'incontro con la stampa sarà il giovane centrocampista Tommaso Baldanzi, chiamato a rispondere alle domande dei giornalisti, un'occasione importante per mettere in luce il suo ruolo crescente all'interno della squadra.

14.33 - Inizia la conferenza stampa

A che punto è la tua condizione? Sei al top?

"Mi sento bene. Sono riuscito a fare tutta la preparazione e questo è importante per me, per noi. Sto bene fisicamente e mentalmente. La Dinamo è una squadra forte ma noi ci teniamo a fare bene".

La scorsa primavera ti è servita per inserirsi. Pensi che questo tempo possa essere utili anche a un altro giocatore che proviene da una provinciale, come Soulé, per far sì che diventi determinante? Quanto è stato importante per te quel quadrimestre?

“Se passi da una squadra di più bassa classifica – con tutto il rispetto – a una di più alta classifica, ti serve un periodo di adattamento. Soulé ha qualità, è un calciatore fortissimo. Si sta inserendo piano piano e nel gruppo. Sicuramente, può fare benissimo”.

Siete tre mancini sulla trequarti: per le tue caratteristiche, ti senti più adatto a giocare a piede invertito, e quindi a destra, oppure sul centrosinistra in un ipotetico 3-4-2-1?

“È uguale. A sinistra ho giocato poche volte, ma, sinceramente, mi trovo molto bene in entrambi i ruoli, perché i movimenti sono gli stessi”.

Da un mese, la tifoseria sta contestando. Come state vivendo questa situazione nello spogliatoio?

“In realtà, nello spogliatoio pensiamo alle partite, a cercare di giocare bene. Capiamo la Curva, perché non è un momento perfetto. Dobbiamo cercare di portarli dalla nostra parte e possiamo riuscirci solo con le prestazioni”.

Che tipo di estate è stata per te: hai cominciato come mezzala con De Rossi, poi è cambiato il modulo. È stata importante per te quella fase, anche per deresponsabilizzarti, visto che giocavi più avanti e faticavi a tirare in porta? Ti ha aiutato quel percorso?

“E' stato molto importante: sono giovane, e specialmente in una grande squadra come questa quindi devi saper ricoprire più ruoli, se c’è bisogno. Mi ha dato una mano anche in fase difensiva”.

14.57 - Finisce qui la conferenza stampa