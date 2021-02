Barella come il Conte giocatore? Stellini: "Glielo auguro. Ora faccia più gol, magari di testa"

Ai microfoni di Sky Sport, il vice allenatore dell'Inter Cristian Stellini ha parlato anche della crescita di Nicolò Barella e del paragone col tecnico Antonio Conte da giocatore: "Barella somiglia a Conte quando era in campo? Glielo auguro, Barella sta crescendo come molti suoi compagni. Penso a Lautaro e a tutti gli altri giovani. Qual è il prossimo step? Qualche gol in inserimento, magari di testa come li faceva il mister".

