Baroni: "La Lazio non è arrivata per caso... E' la squadra più forte mai allenata"

La Lazio è arrivata al momento giusto della sua carriera a coronamento di un percorso o è un po' un caso? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Marco Baroni, allenatore della Lazio che alla vigilia della sfida di Europa League contro il Ludogorets - gara valida per la quinta giornata della 'Fase Campionato' - ha risposto così: "No, un caso no. Le cose non succedono mai per caso. Succedono perché le vuoi, le cerchi. E' la squadra più forte che io ho allenato e credo che abbia ancora dei margini importanti. L'attenzione di tutti è sul lavoro".

A livello europeo le squadre italiane stanno facendo quasi tutte bene. Quanto questa Lazio sta diventando una squadra europea?

"È una domanda complessa. Noi abbiamo una mentalità forte, in Italia abbiamo questo aspetto che ci contraddistingue anche in Europa ed è il motivo per cui molte squadre arrivano fino in fondo. Trovo bellissimo giocare in Europa, confrontarsi è straordinario. Per noi è una grande opportunità di crescita individuale e collettiva che poi ci ritroviamo in campionato. Vogliamo giocarcela fino in fondo in ogni competizione, lo dobbiamo a noi stessi, alla società e ai nostri tifosi. Stiamo ottenendo delle belle risposte".

