Barzagli: "Abbiamo una chat che si chiama BBC. Buffon? Pazza adrenalina, giusto che continui"

vedi letture

Nel corso dell'intervista alla Gazzetta dello Sport, Andrea Barzagli ha parlato anche del suo rapporto con gli ex compagni Bonucci e Chiellini: "Abbiamo una chat che si chiama proprio BBC. Durante l'Europeo ho cercato di non rompere troppo le scatole, però qualche giorno fa ci siamo sentiti. Perché ho deciso di smettere? Perché in allenamento arrivavo dopo. Mi disturbava pensare di fare una cosa e poi non riuscirci davvero. Non mi esprimevo più sui miei livelli e allora presi la decisione. Fu giusto: lo Stadium mi fece una festa bellissima. Buffon? Gigi ha una passione innata, è giusto che continui. Ciascuno di noi deve stare bene con se stesso e lui ha una pazza adrenalina".