Batistuta: "Fiorentina, solo applausi per le finali. Lautaro? Non vedo perché cambiare..."

Anche Gabriel Omar Batistuta è presente a Fiano Torinese alla 19ª edizione della Golf Cup della fondazione Vialli e Mauro. Il Re Leone ha così parlato ai microfoni dei giornalisti presenti all'evento.

Quanto è importante essere qui?

“È molto importante perché stimavo molto Gianluca, mi è sembrato sempre un grandissimo professionista. Poi l’ho conosciuto, era una grandissima persona e avere la possibilità di essere qua per collaborare alla sua causa è bello, sono contento di essere venuto”.

In campo faceva grandi gol e anche questo lo è...

“Questo è un gol più bello. Avere la possibilità di aiutare gli altri un bel gol”.

Batistuta quanto segnerebbe nella Serie A di oggi?

“Qualche rigore magari sì... Il gol più bello? Ho fatto per fortuna un paio di gol e me li ricordo tutti, tutti belli. Penso che l’Argentina possa vincere la Coppa America. Argentina squadra più forte? Sì, al 100%”.

Lautaro ha fatto la scelta giusta a restare all'Inter?

“Non lo so. Non parlo con Lautaro, ma se ha scelto così immagino che sia il meglio per lui. Nessuno fa niente perché obbligato. Lui ha dato tanto all’Inter e l’Inter ha dato tanto a lui. Non vedo perché doveva cambiare”.

Beltran può diventare il nuovo Batistuta?

“Dovrebbe giocare di più, non sta giocando come merita. Ma io non sono l’allenatore. Per me è un buon giocatore. Tutti gli argentini della Fiorentina sono forti e punterei su di loro”.

Che numero 9 ti ha sorpreso di più quest’anno?

“Io non voglio parlare di calcio. Sono in Argentina, in campagna. Ogni tanto guardo qualche partita ma non li seguo”.

C’è un attaccante che ti piace?

“Me ne piacciono tanti, me li godo. Mi piacciono tutti quelli che fanno gol. Ci sono tanti bravi giocatori in giro”.

Alla Fiorentina è mancato solo il gol in finale di Conference League?

“Sono finali, a volte si chiede troppo. Due finali di seguito meritano solo applausi. Però nel calcio si cerca sempre il male. Sono finali e si è perso all’ultimo minuto. Secondo me poteva giocare meglio, ma è una finale. Può capitare”.