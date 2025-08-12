Ufficiale
Team Altamura, Matteo Lauriola è il nuovo direttore sportivo
Arriva il nuovo ds ad Altamura. Di seguito il comunicato ufficiale del club pugliese:
"Team Altamura ha affidato l'incarico di Direttore Sportivo a Matteo Lauriola. Uomo di calcio, legato ai colori biancorossi e con un trascorso da calciatore ad Altamura, Lauriola avrà il compito di dirigere la costruzione della nuova squadra per il prossimo campionato".
