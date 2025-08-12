Ufficiale
Reggiana, prima esperienza fra i grandi per Tessitori: ceduto in prestito in Serie D
TUTTO mercato WEB
Prima esperienza nel calcio dei grandi per Matteo Tessitori, centrocampista classe 2006 della Reggiana. Ecco la nota in merito del club emiliano:
"AC Reggiana comunica la cessione in prestito annuale alla Folgore Caratese del calciatore Matteo Tessitori. Il centrocampista classe 2006 vestirà in presto la maglia del club lombardo, che milita nel girone B di Serie D".
Articoli correlati
Altre notizie Serie B
Editoriale di Ivan Cardia Lookman mal consigliato ed errori vari: come far perdere a tutti un sacco di tempo. Isak, Gigio & Co: volenti o nolenti, siamo nell’era della Superlega
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile