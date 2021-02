Batosta Milan, ora arriva il momento più difficile: blindare la zona Champions

La pesante sconfitta nel derby contro l’Inter apre un momento di grande difficoltà per il Milan. I rossoneri nell’ultima settimana hanno perso due gare di fila e in generale nel 2021 hanno rallentato molto il ritmo frenetico che ha avuto la squadra nel 2020. La sconfitta contro l’Inter è stata netta, si salva solamente la reazione a inizio secondo tempo quando Ibra e Tonali hanno sfiorato il pareggio in tre occasioni, e l’Inter è stata salvata da Handanovic. Ma il derby ha evidenziato una fase complessa della stagione e domenica prossima ci sarà lo scontro diretto contro la Roma, fondamentale per blindare la seconda piazza e in generale per arrivare a centrare l’obiettivo di inizio stagione: ovvero entrare nei primi quattro posti. "Non è stata una settimana positiva. Dobbiamo andare in profondità sulle situazioni che non hanno funzionato”, ha detto il tecnico rossonero Stefano Pioli dopo la sconfitta con l’Inter. “Dobbiamo tornare a giocare come sappiamo e dobbiamo essere bravi a capire che il nostro percorso è fatto anche di questi momenti che devono essere affrontati con equilibrio. Ora dobbiamo dimostrare di essere forti. Contro l’Inter abbiamo fatto una partita seria al di là del risultato". Il Milan ora dovrà necessariamente ripartire per non sprecare quanto di buono ha costruito a fatica nel corso di questi mesi. Alcuni giocatori non sono al massimo della condizione, altri stanno attraversando una fase complicata, ma dovrà essere bravo Pioli a riprendere il filo a dare nuovamente continuità ai risultati.