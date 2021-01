Benevento, dopo Juventus e Lazio si sogna un'altra notte da big

Prosegue la preparazione del Benevento in vista della partita in programma sabato sera contro l'Inter, avversario galvanizzato dal successo in rimonta nel derby in coppa Italia e lanciatissimo verso lo scudetto al netto del mezzo passo falso di Udine e di un mercato che non decolla. Se all'andata fu una debacle che non ammetteva repliche, stavolta i giallorossi hanno guadagnato sul campo il rispetto di un avversario blasonato e, sulla carta, nettamente superiore. Grazie al lavoro di Filippo Inzaghi e alla maturazione di tutti gli elementi della rosa, infatti, i campani sono stati osso duro per tutti e ambiscono, legittimamente, a vivere una serata da sogno in uno stadio già espugnato qualche anno fa all'epoca di De Zerbi. Nel girone d'andata appena concluso, infatti, il Benevento è riuscito a mettere i bastoni tra le ruote ai campioni d'Italia della Juventus, ma anche alla Lazio di Inzaghi junior. Due pareggi casalinghi frutto di bel gioco, aggressività, intensità ed organizzazione, senza dimenticare che Roma e Napoli hanno sofferto moltissimo per 45 minuti ritrovandosi in svantaggio prima della rimonta. "Sono quelle classiche partite in cui non hai nulla da perdere, ma non partiremo battuti e proveremo a regalare un sogno alla nostra gente. La classifica ci consente di essere sereni, il Benevento venderà cara la pelle contro chiunque" ha dichiarato di recente l'allenatore, contento dei rinforzi arrivati dal mercato, ma anche del pieno recupero di Nicolas Viola e Pasquale Schiattarella che, per motivi diversi, hanno avuto un po' di problemi in queste settimane. Luci accese al Meazza, dunque. Perchè la storia insegna che non sempre è Davide a soccombere rispetto a Golia...