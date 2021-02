Benevento, Foggia avverte i suoi: "+9? Non siamo ancora salvi"

Prosegue la preparazione del Benevento in vista dell'impegno contro la Roma proibitivo sulla carta, ma vissuto con grande curiosità e serenità da tutto l'ambiente. Non solo perchè le dirette concorrenti continuano a perdere quasi tutte le partite, ma anche in memoria delle imprese casalinghe a cospetto di blasonate come Lazio e Juventus. Mister Inzaghi, dopo il pari di Bologna, è stato chiaro: "Sono le gare più semplici da preparare perchè non avremo nulla da perdere, ce la giocheremo al massimo delle nostre potenzialità sperando di fare l'ennesima impresa di un campionato sin qui straordinario". Per farlo il trainer giallorosso getterà nuovamente nella mischia Improta e Ionita, reduci da uno stop per squalifica, mentre Viola potrebbe avanzare il baricentro e sostituire Iago Falque sulla trequarti. Al di là dell'aspetto tattico, però, lo staff tecnico e la dirigenza stanno battendo sul piano motivazionale sperando che nessuno abbassi la guardia in virtù dell'ampio margine di vantaggio sulla zona retrocessione. Lo ha ribadito Pasquale Foggia ieri sera sull'emittente campana SeiTv: "+9 non significa assolutamente nulla. Stiamo disputando un campionato positivo e il margine di vantaggio è interessante, ma guai a pensare di aver già raggiunto l'obiettivo perchè le insidie sono sempre dietro l'angolo. Non siamo salvi, servirà un grande sforzo da parte di tutti. Abbiamo grandissima fiducia nelle potenzialità del nostro allenatore e di un gruppo che ha meritato la nostra stima. In B hanno battuto record straordinari, numeri che non si registravano da decine e decine di anni. Evidentemente ci sono valori umani, prima ancora che tecnici. Stiamo gettando le basi per un futuro interessante, ma ora dobbiamo tenere i piedi per terra e restare umili e concentrati. Mercato? Abbiamo fatto quello che ritenevamo giusto, contestualmente ci sono giovani che stanno crescendo e che in futuro faranno parte del progetto giallorosso. Posso dire che non c'è mai stata nessuna trattativa con la Salernitana per Moncini. Ho sentito il direttore sportivo Fabiani come accade sempre nelle sessioni invernali, ma fu una semplice chiacchierata generale per capire se ci fossero uscite imminenti. Invece noi crediamo in questa squadra e tutti daranno un contributo fondamentale".