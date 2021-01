Benevento, Inzaghi: "Sfortunati con Pasqua, felice per i nuovi acquisti"

Intervistato da OttoChannel, il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi ha parlato della partita persa questa sera per 4-0 contro l'Inter al termine di un match chiuso senza alcun tiro verso lo specchio della porta, ma anche con il grande rammarico per un possibile rigore negato a Lapadula con un risultato ancora in bilico. Ecco le sue dichiarazioni:

Mister, cosa è successo stasera?

"Non è stata la nostra miglior partita, ma sappiamo benissimo che non sono questi gli avversari contro cui portare a casa punti. C'è una cosa che, però, non deve mai accadere: staccare la spina quando il risultato è compromesso. A me interessa vedere l'atteggiamento giusto, dal primo al novantesimo. A questi ragazzi non posso dire nulla, siamo stati protagonisti di un grande girone d'andata. Ma dopo il 2-0 abbiamo mollato e l'Inter ha continuato ad attaccare trovando il terzo gol su un nostro regalo".

Preoccupato per la classifica e per i tanti gol subiti?

"Ripeto un concetto: a inizio stagione ci davano tutti per retrocessi, ma ho sempre elogiato il lavoro del club e dei ragazzi. Allo stesso tempo ho mantenuto i piedi ben saldi a terra quando qualcuno parlava addirittura di piazzamento europeo. Conosco troppo bene questo campionato per fare voli pindarici, salvarci sarà difficilissimo e occorrerà un'impresa. Ora le gare con Sampdoria e Bologna sono diventate determinanti e non ci possiamo permettere passi falsi. Ci sono tutti i presupposti per regalarci questa grande gioia, ma guai a pensare che il grosso sia fatto".

Come giudica l'episodio da rigore su Lapadula?

"Evidentemente con Pasqua non siamo fortunati. Non so se fosse rigore, punizione o cartellino rosso. Probabilmente avremmo perso lo stesso. Ma non fischiare nemmeno un fallo così evidente dà fastidio".

Parliamo un po’ dei nuovi acquisti…

“Abbiamo preso due calciatori che volevamo fortemente. Depaoli può giocare dappertutto, non è soltanto una alternativa Letizia. Esattamente il contrario. Gaich è un attaccante che ha caratteristiche diverse rispetto agli altri elementi della rosa, avrà bisogno di tempo per trovare la miglior condizione ma la società è stata brava a portarlo a casa”.

Cosa pensa degli elogi del presidente Vigorito che batte sempre sul tasto della gestione del gruppo?

“Ho letto le sue dichiarazioni. Lo ringrazio ma il merito è esclusivamente dei ragazzi. Per fortuna stiamo recuperando pedine settimana dopo settimana e potrò gestire le risorse diversamente rispetto a questi mesi in emergenza. Ma fa sempre piacere quando la proprietà elogia il tuo lavoro”.

Zero tiri in porta, come mai?

“Dopo l’1-0 abbiamo avuto una buona reazione, con qualche inserimento interessante di Ionita e la situazione di Lapadula di cui abbiamo parlato prima. Purtroppo abbiamo regalato il secondo e il terzo gol, a quel punto ho pensato esclusivamente in ottica Sampdoria sostituendo i diffidati”.