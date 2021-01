Benevento, la priorità per l'attacco resta Pinamonti. Ma l'Inter fa muro

Continua la caccia ad Andrea Pinamonti da parte del Benevento, che superato l'ampia concorrenza per il bomber dell'Under 21 azzurra ma ad oggi non ha il sì dell'Inter per avere in prestito il giovane centravanti. In casa nerazzurra infatti non c'è l'intenzione di effettuare nuove entrare in inverno e in questo momento la casella di vice-Lukaku è occupata proprio dall'ex Genoa e Frosinone, una pedina a cui Conte non vuole rinunciare a dispetto dell'uscita dalle coppe europee. E il Benevento, che aveva sprintato per ottenere Pinamonti, per il momento resta in attesa di capire se il no del tecnico nerazzurro è definitivo o se ci sono possibilità di sbloccare l'operazione più avanti.