Benevento-Milan 0-1 all'intervallo. Kessie su rigore la sblocca ma Tonali complica la vita ai rossoneri

Milan in vantaggio di misura sul Benevento, ma si complica clamorosamente la vita. Rossoneri avanti 1-0 grazie a un calcio di rigore realizzato da Franck Kessie, rientrato dopo il turno di squalifica che gli ha fatto saltare la partita contro la Lazio. Rigore concesso per un fallo netto di Tuia su Rebic. I sanniti, ben disposti da Pippo Inzaghi, non accusano il contraccolpo psicologico e, anzi, si rendono pericolosi con un bel tiro di Insigne che colpisce il palo. Partita che trova la sua svolta attorno alla mezz'ora di gioco quando Tonali entra su Ionita a gamba alta: cartellino giallo, che diventa rosso dopo l'intervento del VAR. È il 33' e i rossoneri si ritrovano in inferiorità numerica, con Stefano Pioli costretto a cambiare in corsa strategia: fuori Brahim Diaz, dentro Krunic. Milan che soffre, Donnarumma ci mette una pezza su Letizia e Caprari e va all'intervallo avanti.