Benevento, sosta manna dal cielo per recuperare energie. Ora la Juve: niente ritiro

Prima la Juventus, poi la possibilità di ricaricare le batterie nella sosta che precederà il rush finale. Per il Benevento inizia il momento cruciale della stagione, e poco importa se si sperava di arrivare alla salvezza virtuale in largo anticipo: i giallorossi erano predisposti a soffrire fino alla fine, mister Inzaghi era stato buon profeta ma i passi falsi delle altre e l'ottimo bottino accumulato nel girone d'andata consentono di conservare un certo ottimismo. Dopo il pesante ko con la Fiorentina l'aria non era delle migliori: staff tecnico in silenzio stampa, parole molto precise e dure del ds Foggia, assunzione di responsabilità collettiva e la paura che Torino e Cagliari potessero rosicchiare punti. Oggi il parziale dietrofront: si resta a Benevento, niente ritiro e patto di ferro con la società, come sempre molto presente nei momenti di difficoltà e convinta che la salvezza passerà proprio dal Vigorito, laddove arriveranno Parma, Crotone, Cagliari, Udinese e Torino. Dicevamo prima della sosta, una manna dal cielo. In quei 15 giorni, infatti, Filippo Inzaghi (riconfermato almeno fino al termine della stagione nonostante la vittoria manchi da due mesi e mezzo) proverà a recuperare pedine fondamentali come Iago Falque e Gaetano Letizia, senza dimenticare che anche i vari Tuia, Schiattarella, Improta e Caldirola approfitteranno per mettere benzina nelle gambe e che Gaich potrà inserirsi meglio nei meccanismi di gioco. A Torino, però, mancheranno anche Glik (sarebbe stato un derby personale, visti i trascorsi a Torino) e Schiattarella, assenze pesantissime. Rientra Dabo, mentre saranno valutate di giorno in giorno le condizioni di Foulon. Nessuna possibilità di convocazione per Depaoli.