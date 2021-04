Benitez e l'esperienza al Napoli: "ADL un po' un visionario". E racconta il retroscena a Londra

Nell'intervista a Sky Sport, l'ex tecnico azzurro Rafa Benitez racconta anche un retroscena su De Laurentiis: "Devo dire che è un po’ un visionario - ha dichiarato a Sky Sport il tecnico spagnolo - Arrivò a Londra per parlare con me e mi disse 'scrivi gli attaccanti'. Higuain era uno di questi. Lui aveva quest'idea, prendere un allenatore manager con un ds come Bigon per cambiare un po' la mentalità della squadra, della società".