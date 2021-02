Bentornato Stephan. La Roma celebra con le immagini l'esordio di El Shaarawy

Minuto 71 della sfida col Braga. Il tecnico della Roma Paulo Fonseca richiama in panchina Pedro e manda in campo Stephan El Shaarawy. Per il Faraone si trattava di esordio in giallorosso, dopo il suo ritorno a gennaio dalla Cina un anno e mezzo dopo l'ultima volta. Queste le immagini con cui il club giallorosso celebra il ritorno in campo del giocatore.