Berardi firma in rovesciata il -3 dalla Roma: Sassuolo batte Sampdoria per 1-0

Quarta vittoria consecutiva del Sassuolo che blinda l'ottavo posto a -3 dalla Roma

LE FORMAZIONI - Non c'è Raspadori, giustiziere del Milan nella sfida infrasettimanale, nell'undici del Sassuolo. In compenso l'attacco ritrova comunque Berardi sulla destra, con Defrel centravanti e Traoré più spostato sulla sinistra. La Sampdoria invece opta per un 4-4-2 quasi scolastico, ma con Gabbiadini e Keita come due punte in avanti.

SUBITO RITMO - Chi pensa che possa essere una partita poco divertente deve subito ravvedersi, visto che dopo pochissimo Berardi, di sinistro, va a impegnare Audero con una volée bellissima. Poco dopo il decimo invece è Jankto, in spaccata dopo una conclusione ciccata da Baldé, ad andare a un passo dalla rete. La sua scivolata è però fermata dal palo, leggermente in ritardo sulla palla che sobbalza a due passi dalla porta avversaria. Poco dopo Chiriches deve mettere la testa su una sponda di Colley per evitare guai peggiori, mentre Traoré fa venire i brividi a Audero con un sinistro che finisce a lato di un soffio.

SASSUOLO CHE GESTISCE - Dopo le fiammate iniziali tutte e due le squadre preferiscono studiare di più ed esporsi di meno, al netto di un gol annullato a Traoré per la partenza in offside. I neroverdi gestiscono meglio degli avversari, provando a mantenere il possesso e utilizzando il palleggio per arrivare dalle parti di Audero. Le occasioni però, dopo l'inizio, incominciano a essere molte meno.

DENTRO BOGA - Non basta la rete tentacolare di passaggi per fare cadere la Sampdoria in errore, con i blucerchiati che riescono a difendersi agevolmente. De Zerbi prova a inserire un attaccante in più per Marlon, facendo scalare Traoré a centrocampo, ma la situazione cambia poco. Le occasioni non sono tantissime, i portieri vedono qualche tiro verso la propria porta, ma sono praticamente tutti deviati. Questo fino a metà secondo tempo, quando il Sassuolo cerca di alzare ancora di più il baricentro, trovando il vantaggio con Berardi: a sbagliare è Colley che non libera l'area, l'attaccante in rovesciata insacca.Consigli non ha grossi problemi fino alla fine, ma è Chiriches che mette una pezza all'ultimo minuto per evitare il pareggio.

SASSUOLO-SAMPDORIA 1-0

Marcatori: Berardi 68'.

Sassuolo (3-4-3)

Consigli; Marlon (dal 46' Boga), Chiriches, Ferrari; Toljan (dal 65' Rogerio), Maxime Lopez, Locatelli, Kyriakopoulos (dal 65' Muldur); Berardi (dall'85' Magnanelli), Defrel (dal 78' Obiang), Traoré.

Sampdoria (4-4-2)

Audero; Berezynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Damsgaard (dall'81 Askildsen), Jankto (dall'80' Leris); Keita, Gabbiadini (dal 66' La Gumina).