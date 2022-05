Bernardeschi: "Alla Juventus 5 anni meravigliosi. Futuro in Italia o fuori? Aperto a tutto"

Federico Bernardeschi, esterno della Juventus, è intervenuto a DAZN dopo la sconfitta in casa della Fiorentina, sua ultima presenza in bianconero: "Qualche messaggio mi è arrivato, un po' tanti. Oggi è una giornata particolare, sono contento. Mi ha scritto mia moglie, lei c'è sempre per me e mi ha detto semplicemente di godermi tutto questo".

Quale il ricordo più bello alla Juventus?

"Ne ho talmente tanti... Forse il primo trofeo. Sono stati 5 anni meravigliosi, oggi ho fatto un discorso a tutti i ragazzi, la dirigenza e il mister dopo pranzo: li ho ringraziati, ognuno di loro mi ha trasmesso qualcosa come persona e uomo. Il mondo Juventus mi ha fatto sentire a casa, posso solo dire grazie".

Quanto è servito avere Allegri?

"Col mister ho un rapporto particolare, sa quanto lo stimo e che gli devo tanto. Anche lui mi ha trasmesso cose importanti".

La sua esperienza juventina proprio a Firenze.

"Ci pensavo, è l'esatta chiusura del cerchio".

Rimarrà in Italia o va all'estero?

"Aperto a tutto".