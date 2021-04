Blackout Dazn: nel contratto non è previsto "piano B". Non ci sono neanche penali automatiche

Il blackout di DAZN che ieri ha coinvolto Inter-Cagliari e Verona-Lazio continua a far discutere. Secondo la Repubblica già nel pomeriggio di ieri la Lega Seria A ha scritto una lettera alla piattaforma per avere spiegazioni e soprattutto rassicurazioni anche in ottica futura. Alcuni club in sede di assegnazione dei diritti tv, specialmente quelli contrari, avevano chiesto a DAZN l'impegno di scrivere un "piano B" nel caso in cui si verificasse un malfunzionamento del genere: tradotto, la possibilità di trasmettere anche sui canali Sky in caso di necessità.

Nel contratto finale però non è stato scritto niente del genere, con la Lega che si è accontentata di una conferma verbale di acquisire una frequenza sul digitale terrestre. In futuro, qualora dovesse ripetersi più volte un disservizio del genere, si potrebbe anche arrivare alla risoluzione del contratto. Ma penali automatiche, come successo con Sky in passato, non sono state previste.