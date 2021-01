Boga trova il pari in pieno recupero. Al Cagliari non basta Joao Pedro, con il Sassuolo finisce 1-1

vedi letture

Si è da poco conclusa la sfida fra Cagliari e Sassuolo: 1-1 il pareggio di finale, al gol di Joao Pedro ha risposto Boga in pieno recupero.

Le scelte iniziali - 4-3-2-1 per il Cagliari, con Nainggolan e Joao Pedro a supporto dell'unico punto di riferimento offensivo, vale a dire Simeone. A centrocampo c'è Deiola insieme a Marin e Oliva, out Nandez per squalifica. In difesa Zappa, Ceppitelli, Godin, e Lykogiannis. Solito 4-2-3-1 per il Sassuolo di De Zerbi: in attacco Caputo sarà supportato da Traoré, Djuricic e Boga. A centrocampo, a dare qualità e quantità, il duo Locatelli-Obiang. In difesa, infine, Muldur, Marlon, Ferrari e Rogerio comporranno la linea a quattro. Out Berardi, Romagna e Bourabia, così come Chiriches perché entrato a contatto con un positivo.

Cragno subito protagonista - Al minuto numero 15 il Sassuolo va vicino al gol: sugli sviluppi di un corner, ci prova Locatelli di testa. Grande riflesso di Cragno che riesce a mettere fuori.

Spreca Djuricic - Al minuto numero 28 il Sassuolo ha uno grande palla gol. Contropiede meraviglioso dei neroverdi, Traoré taglia tutto il campo e serve Caputo, che a suo volta mette la palla sui piedi di Djuricic. Il numero 10 controlla e da pochi passi non trova lo specchio della porta.

Ci pensa sempre Cragno - Il portiere del Cagliari è sempre protagonista. Altra grande parata sul colpo di testa schiacciato di Djuricic.

Nainggolan fermato dal palo - Quando mancano pochi minuti alla fine del primo tempo, il Cagliari trova la sua occasione più grande. Nainggolan riceve palla, prende la mira e calcia verso il secondo palo, colpendo il legno alla destra di Consigli.

Cragno tiene vivo il Cagliari - Ad inizio ripresa il Sassuolo deve ancora scontrarsi sul muro chiamato Cragno. Boga con una magia si libera di Zappa e mette la palla in mezzo. Dopo una ribattuta la palla sembra persa, ma dal nulla sbuca Traoré che colpisce di testa. Cragno vola e salva sulla linea, ancora un intervento prodigioso dell'estremo difensore dei sardi.

Joao Pedro sblocca la gara

Di Francesco cambia le carte in tavola, fuori Simoene e Deiola, dentro Pavoletti e Sottil. E proprio dall'ex esterno della Fiorentina nasce l'azione del vantaggio dei sardi. Sottil apre per Marin, cross perfetto per la testa di Joao Pedro, che lasciato libero di saltare, trova la rete del vantaggio.

Boga pareggia all'ultimo secondo - Quando ormai la vittoria del Cagliari sembrava certa, il Sassuolo trova il pare all'ultimo secondo. Cross di Oddei per Boga, lasciato colpevolmente libero da Sottil: l'attaccante del Sassuolo ringrazie e batte Cragno.