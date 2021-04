Bologna, Barrow: "Mihajlovic ci aveva detto di vincere ad ogni costo"

Musa Barrow, autore di uno dei quattro gol rifilati dal Bologna allo Spezia questo pomeriggio, ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole: "E' stata una vittoria molto importante per noi. Dovevamo fare di tutto per portarla a casa e abbiamo messo tutto in campo. Io e Palacio abbiamo un bel rapporto e c'è intesa, il gioco tra noi è naturale. Il rigore? Ero convinto che Orsolini avrebbe segnato. Mihajlovic non mi ha detto nulla su questo, magari domani (ride, ndr)".

Che soddisfazioni potete togliervi in questo finale di stagione?

"Noi cerchiamo sempre di far bene. Delle volte non siamo riusciti a portare a casa tre punti, oggi il mister ci ha chiesto di farlo ad ogni costo".

L'Atalanta ha battuto la Juventus?

"Ho un buon rapporto con i miei ex compagni, li affronteremo domenica. Ma prima testa al Torino".