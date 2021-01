Bologna, colpo grosso per l'attacco: Sabatini sta provando a chiudere per Arnautovic

Il Bologna è pronto per provare a chiudere un clamoroso acquisto per l'attacco: Marko Arnautovic. L'ex West Ham, dopo l'esperienza allo Shanghai SIPG, non ha nessuna intenzione di restare in Cina e avrebbe aperto alla possibilità di approdare in Italia. Il suo ingaggio da 3,5 milioni a stagione spaventa, ma nei prossimi giorni i dirigenti rossoblu apriranno una trattativa con i suoi agenti per provare a spalmare l'ingaggio. Solo se l'austriaco vorrà fortemente l'arrivo in Serie A, allora l'affare potrà andare in porto ma intanto il Bologna ha tutta l'intenzione di provare a chiudere. A riportarlo è Il Corriere di Bologna.