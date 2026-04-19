Live TMW Bologna, Italiano: "Bernardeschi sarà out in questo rush finale"

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23:09 - Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro la Juventus. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore in diretta.

Quanto è stato difficile preparare questa partita?

"Nel primo tempo c’è stata qualche distanza ampia, non siamo riusciti a fare quello che volevamo. Era difficile prepararla in così poco tempo, è molto complicato perchè siamo tornati giovedì notte e abbiamo avuto poco tempo rispetto a loro. Ora avremo la possibilità di lavorare nei dettagli, aggiustare qualcosina".

Nel secondo tempo avete creato di più...

"Nel secondo tempo abbiamo messo a posto qualcosina nell’intervallo, sul fatto di non concedere a loro tutto quello che abbiamo concesso e togliergli tutto quel possesso palla. Nella ripresa abbiamo preso un palo, siamo usciti meglio dal basso, qualcosa di diverso abbiamo fatto ma poco per impensierire questa Juve. Il secondo gol era evitabile, Thuram è stato bravo sul colpo di testa. Ormai la stagione nostra è indirizzata, dobbiamo tenerci stretto il nostro ottavo posto e fare qualche punto per vedere che succede. In coppa peccato, l’unica squadra a batterci è stata l’Aston Villa ma onoreremo le ultime partite".

Su Rowe? Come stanno Bernardeschi e Helland?

Giovedì aveva speso tantissimo e Rowe non poteva iniziare. Stanchezza, poi al suo posto ha giocato un certo Cambiaghi, noi abbiamo una rosa lunga. Jonathan è entrato bene, ha preso anche un palo. Helland solo stanchezza, mi è piaciuto. Fede è qualcosa di serio, mancando così poco lo abbiamo perso. Non lo avremo in questo rush finale".

Come ha vissuto questa partita Bernardeschi?

"Oggi va dentro perché Castro era stremato, ho cercato di metterlo lì in mezzo a cercare soluzioni. Quando sta bene è un giocatore di altissimo livello. Ancora una volta si riferma quando stava crescendo. Mi ha colpito lo stadio, come lo ha accolto, ha lasciato un bel ricordo. Quest’anno si è presentato con umiltà, ha fatto gol e assist, si è tolto qualche soddisfazione. Siamo riusciti a recuperare un giocatore di grande valore".

Su Joao Mario?

"Bene quando ha la palla, pensiero veloce, sotto l’aspetto tecnico tanta roba. Mi ha sorpreso per la personalità, per ciò che sa fare. Non so le condizioni tra lui e Holm, non so come andrà a fine ma mi ha sorpreso per questi aspetti. Ha giocato nel Porto, poi si è meritato la chiamata della Juve quindi ha valore".