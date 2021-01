Bologna, Mihajlovic: "Per ora Soumaoro è solo un cambio numerico. Fisicamente non al top"

Il tecnico del bologna, Sinisa Mihajlovic, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Genoa, ha parlato anche dell'ultimo arrivato Soumaoro: "Lo abbiamo preso perché è andato via Denswil, per ora è un cambio numerico. Lo conosciamo dall'anno scorso, contro di noi fece bene. Però negli ultimi tempi ha giocato poco. Ora come gerarchie parte dietro Danilo, Tomiyasu, Paz... Poi nel tempo se sarà bravo a scalarle vedremo. Per ora ha fatto 3 partite in campionato e 3 in Europa League, sicuramente fisicamente non sta ancora bene, anche pensando al tipo di gioco che facciamo. Tutti abbiamo fiducia in lui e ringrazio la società che ha puntato su un giocatore che se tutto va come deve andare si dimostrerà un ottimo acquisto. Faccio il mio in bocca al lupo a Denswil perché è un grande professionista che qui non ha trovato spazio ma è un ragazzo d'oro".