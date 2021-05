Bologna, Palacio dice addio e ora il Monza potrebbe provare a portarlo in Serie B

Rodrigo Palacio oggi ha salutato il Bologna dopo 4 anni passati in rossoblu. Il giocatore classe '82 però potrebbe non smettere e uno dei club molto interessati è il Monza guidato da Galliani. Il club, nonostante la mancata promozione in Serie A, potrebbe comunque avere i giusti argomenti per convincerlo a scendere di categoria. A riportarlo è TuttoMonza.