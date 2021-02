Bologna, Sansone e Barrow on fire a febbraio: solo Lukaku e Muriel hanno fatto meglio

vedi letture

Due reti e due gol a testa per Musa Barrow e Nicola Sanone, gli MVP del mese di febbraio in casa Bologna. Anche stasera i due attaccanti rossoblù hanno condotto la formazione di Sinisa Mihajlovic al successo contro la Lazio, firmando rispettivamente un assist e un gol nel successo meritato ottenuto contro la Lazio. Meglio di loro in questo mese di febbraio - come riportato da Opta - solo Luis Muriel e Romelu Lukaku, coinvolti in 5 reti a testa (tra gol e assist).