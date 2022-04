Bologna, Sansone: "L'errore di Radu? Crederci sempre. Vogliamo dare una mano a Mihajlovic"

Gianluca Sansone, autore del gol che ha deciso Bologna-Inter dopo il clamoroso errore di Ionut Radu, ha parlato a DAZN: "Sul gol ho visto la palla forte e lunga, ho fatto pressione sul portiere e sono stato fortunato, ma serve sempre crederci. E' la normalità giocarsi le partite così, noi non abbiamo fatto favori a nessuno ma solo dimostrato a noi stessi che ci crediamo e che giochiamo il nostro campionato. E' stato bellissimo segnare ed esultare sotto la curva. Penso sia felice anche il presidente. Imbattuti da quando Mihajlovic è tornato in ospedale? Da quando non c'è abbiamo sempre vinto o pareggiato, è una dimostrazione e vogliamo dare una mano al mister che aspettiamo presto".