Bologna, Vignato: "Una fortuna essere allenato da Mihajlovic. La Juventus? Daremo tutto"

vedi letture

"Quando gioco cerco di non pensare alle aspettative che ci sono su di me, preferisco concentrarmi sulla partita". Reduce dal 2-2 ottenuto dal suo Bologna sul campo dell'Hellas Verona nel posticipo di Serie A, Emanuel Vignato ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: "Quest’anno sono cresciuto tanto e lo devo al Bologna. Per un giovane come me è una grande fortuna essere allenato da un mister come Mihajlovic, ti insegna a giocare a calcio e il sacrificio. Questa sera siamo stati bravi a ricuperare due volte lo svantaggio, non abbiamo mai mollato. La partita con la Juventus? Daremo tutto”