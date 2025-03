Bonucci: "La Juve ha fatto una figura di m***a. Strano la società non ci abbia messo la faccia"

vedi letture

Leonardo Bonucci, ex difensore che ha giocato per tanto tempo con la Juventus, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, parlando così della sconfitta dei bianconeri per 4-0 contro l'Atalanta: "Abbiamo fatto una figura di m***a. Ho visto la partita in tv con i miei figli, disperati come me. Mi ha fatto male al cuore. Per noi è una giornata dura, li ho visti in grande difficoltà. Non credo sia mai successa una cosa simile, con il pubblico che andava via prima del 90'. Lo Stadium delle ultime partite mette pressione a chi ha poca esperienza e leadership".

Come spiega un tracollo simile?

"Da queste partite si capisce che la Juventus deve crescere sotto tutti i punti di vista, manca incisività. Il gioco di Motta è bello, ma in alcune situazioni fatica a concludere in porta, i giocatori difettano di esperienza e personalità. Senza il quarto posto la stagione sarebbe per forza fallimentare. Già così è deludente, perché non puoi accontentarti del quarto posto alla Juventus".

La società è rimasta zitta.

"Strano che non ci abbia messo la faccia, Agnelli lo fece dopo Haifa. Il club deve essere più presente con figure all'altezza. Sicuramente servono uomini di calcio oltre che manager, Chiellini sta facendo un percorso e un giorno arriverà a un ruolo più operativo, ma non si può individuare in lui la figura che risolve tutti i problemi".