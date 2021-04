Bruno Fernandes, la Juventus, i titoli allo Zenit: chi è Ribalta, l'uomo del rilancio Parma

vedi letture

Ci sono dei segnali che fanno pensare che il progetto Parma di Kyle Krause stia prendendo una direzione importante. A prescindere da quest'annata, a prescindere dal fatto che la prossima rischi concretamente d'essere in Serie B. In primis, la più importante, le infrastrutture. Lo stadio, il progetto del Tardini che verrà, presentato come il gioiello di una società che guarda al futuro. E lo fa da tempo, con un mercato volto sì al presente, dove gli inciampi non sono mancati e la classifica non è lì a mentire, ma soprattutto al futuro.

Verso la permanenza anche Marcello Carli

L'arrivo di Ribalta E poi il secondo fattore, ovvero il prossimo e atteso arrivo di un nuovo dt per il club come Javier Ribalta. E' stato ufficializzato oggi l'addio dal ruolo di ds dello Zenit San Pietroburgo, dopo due titoli in campionato (e il terzo che sembra in arrivo), una Coppa e una Supercoppa. Quella russa è stata la sua prima grande esperienza da prima firma, dopo che era già stato in società di alto livello. Catalano, quarant'anni, quarantuno a settembre, è stato scout a Torino e al Milan prima di fare il grande passo. Chief scout del Novara, dove scopre e porta uno che adesso è il 10 del Manchester United: Bruno Fernandes.

Ufficiale l'addio allo Zenit

Juventus, Red Devils Il percorso porterà lo spagnolo a diventare poi la guida dello scouting della Juventus. Un passaggio importantissimo, da braccio destro di Fabio Paratici, alla guida di un team che vedrà accanto a lui anche l'attuale presidente del Marsiglia, Pablo Longoria. Cinque anni dove contribusice fattivamente a portare in bianconero Alex Sandro, Alvaro Morata, gli anni dell'approdo a Torino dei vari Paul Pogba e Paulo Dybala per intenderci. Da lì il salto inglese, il Manchester United e poi la chiamata russa. Riflessioni e poi la decisione: diventa primo in cattedra e allo Zenit dove tra gli altri porterà Sardar Azmoun, Malcom, Douglas Santos, Wilmar Barrios, Wendel e non soltanto. La scelta di Parma sembra fatta e viceversa. I rumors degli ultimi giorni in arrivo dalla città ducale dicono che, per usare le parole di Krause, "il club ha individuato il profilo giusto". Tutti gli indizi portano Ribalta.