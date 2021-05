Buffon annuncia l'addio a fine stagione: tutti i trofei vinti con la Juventus

vedi letture

“A fine stagione lascerò la Juventus”. È questo l’annuncio di Gianluigi Buffon, che per la seconda volta in carriera saluterà i colori bianconeri. Approdato a Torino nel 2001 dal Parma, il portiere classe ’78 ha vinto con la Juve dieci scudetti (più i due revocati): un traguardo che rappresenta un record per la Serie A. In bianconero, finora, 683 partite complessive (di cui 525 in campionato), con 537 gol subiti.

Cosa ha vinto Buffon alla Juve

10 scudetti: 2001-2002, 2002-2003, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2019-2020 (revocato 2004-2005, all’Inter quello 2005-2006)

4 Coppa Italia: 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018

6 Supercoppa Italiana: 2002, 2003, 2012, 2013, 2015, 2020

1 campionato di Serie B: 2006-2007