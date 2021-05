Buffon annuncia l'addio alla Juventus. Ora il portiere va a caccia di una nuova sfida

“A fine stagione lascerò la Juventus”. Così Gianluigi Buffon ha comunicato la sua decisione di salutare in via definitiva i colori bianconeri al termine di questo campionato. Dando anche un indizio sul suo futuro dopo l’addio: “O smetto di giocare o se trovo una situazione che mi dà stimoli per una esperienza diversa la prendo in considerazione”. Parte così la caccia a quale possa essere la nuova avventura in grado di dare stimoli. Difficile ipotizzare la chiamata di una big d’Europa, peraltro si tratterebbe di una scelta già fatta con il PSG: attenzione però perché lo stesso Buffon ha detto di aver ricevuto l'anno scorso offerte da una squadra in corsa in Champions. E in Italia si parla da tempo di un interessamento nei suoi confronti dell'Atalanta. In campo potrebbe anche esservi una meta “esotica” come scelta di vita (gli USA?) o anche calcistica (il Boca Juniors per esempio non ha mai fatto mistero di sognare in squadra uno dei migliori portieri di sempre). L’idea romantica? Il Parma è retrocesso in B: riportarlo in A sarebbe la perfetta chiusura di un cerchio.