Buffon su Qatar '22: "C'è un nuovo corso. Il ct deve avere la serenità di chiamare chi vuole"

Il neo portiere del Parma Gianluigi Buffon ha allontanato il sogno di vestire ancora la maglia dell'Italia ai Mondiali del 2022: "Non possono essere un mio obiettivo, perché alla fine è iniziato un corso nuovo, di giovani e credo che un allenatore che sta facendo benissimo come Mancini debba avere la serenità di chiamare chi vuole e i giocatori che gli diano più fiducia. - ha spiegato Buffon nella conferenza stampa tenutasi oggi a Parma - Il mio obiettivo è arrivare fino al 2022 su ottimi livelli, cosa faranno gli altri è una loro libertà. Io fino al 2023 chiedo grandi prestazioni, se non ci riuscirò amen, ma questa è la sfida che ho lanciato a me stesso".