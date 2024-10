Burdisso: "Mai parlato con la Fiorentina di Valentini. Io non c'entro niente con il suo arrivo"

In una lunga conversazione sul canale Youtube argentino di Juan Pablo Varsky, l'ex dirigente della Fiorentina Nicolas Burdisso ha raccontato anche qualche retroscena, partendo da Agustin Rossi: "Quando stava per liberarsi dal Boca, sul nostro tavolo a Firenze è arrivata una proposta e il direttore generale del club mi chiese: ‘Abbiamo questa possibilità. Lo conosci? Può venire gratis'. Ma fui molto chiaro: se arriva un giocatore del Boca libero, non contate su di me".

Poi sul prossimo approdo a Firenze di Valentini ha spiegato: "Cominciava a delinearsi una situazione particolare ma non ho mai parlato con il giocatore o con il suo entourage. Qualsiasi situazione che coinvolga un giocatore del Boca rientra in una normale situazione di mercato ma non ho mai parlato alla Fiorentina di Valentini. Ne parlai anche con Riquelme dicendogli: ‘Sta succedendo questo e io non c’entro niente. Ho lasciato la Fiorentina’. La persona che lo ha gestito non ha nulla a che fare con me”.

A TMW recentemente Martinez Quarta ha parlato dei connazionali Moreno e Valentini: "Grandi giocatori. Mati è già qua con noi, si sta allenando, è entrato alla grande nel gruppo e vedo tanta qualità in lui. Ci darà tanto nel presente e nel futuro. Valentini viene dal Boca, ha giocato finali... E' un giocatore giovane ma con esperienza, arriverà qua e lo accoglieremo a braccia aperte".