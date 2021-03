C'è ancora rabbia per l'andata? Gasperini: "Era dispiacere, ci siamo dovuti snaturare"

Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa circa la sfida d'andata, con l'espulsione di Freuler che ha pregiudicato l'andamento della gara. “Sinceramente non era rabbia, era il dispiacere di non avere potuto giocare una partita come ci aspettavamo. Abbiamo dovuto snaturare quello che sono le nostre abitudini con una gara difensiva, con poche possibilità di confrontarsi. In qualche modo siamo ancora dentro, per quanto sia più difficile. Le nostre motivazioni sono molto alte”.