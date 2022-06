C'è tensione tra Cuadrado e la Juve: il rinnovo automatico s'è trasformato in un caso

vedi letture

Rapporti tesi, scrive il 'Corriere dello Sport', tra Juan Cuadrado e la Juventus. Per il laterale colombiano nel corso della stagione appena conclusa è scattato il rinnovo di contratto automatico a cinque milioni di euro netti a stagione grazie al raggiungimento di un numero di presenze precedentemente concordato.

Però la Juventus, al lavoro per contenere il monte-ingaggi, sperava che il colombiano accettasse la proposta di rinnovo biennale a tre milioni di euro netti a stagione: ciò non è accaduto e, adesso, non è da escludere un suo addio dovesse arrivare una proposta interessante.