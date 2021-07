Cagliari attivissimo sul mercato: dopo Strootman, occhi su Conté e Galdames

Il Cagliari è al lavoro per mettere a disposizione di Leonardo Semplici una rosa di tutto rispetto. Come riportato da Sky Sport, per la fascia i rossoblu sono in trattative per Abdu Conté, terzino sinistro con doppio passaporto portoghese e guineano. Classe '98, in forza alla Moreirense in Serie A portoghese, nell'ultima stagione ha collezionato 23 presenze.

Ufficializzato l'arrivo di Kevin Strootman, per il centrocampo interessa anche Pablo Galdames, mediano cileno '96: il suo contratto con il Velez è scaduto il 30 giugno ed è quindi svincolato. Nella scorsa stagione in Argentina 32 presenze e 1 gol per lui. Si muove inoltre anche il mercato in uscita: l'Olympique Marsiglia è sempre vigile su Giovanni Simeone.