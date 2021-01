Cagliari, Carboni positivo al Covid-19: "Sto bene, non vedo l'ora di tornare in campo"

Brutta notizia quella arrivata oggi per Andrea Carboni. Il difensore del Cagliari è infatti risultato positivo al Covid-19, e sul suo profilo Twitter ha voluto scrivere un post di aggiornamento sulla situazione:

"Purtroppo anche il mio tampone è risultato positivo, sto bene e non vedo l’ora di poter tornare in campo. Un grande in bocca al lupo ai miei compagni per i prossimi impegni importanti".