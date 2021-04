Cagliari, con l'Inter è la gara speciale di Nainggolan: il Ninja e Godin col dente avvelenato

Dopo i tanti alti (e soprattutto bassi) della sua avventura all'Inter, Radja Nainggolan torna a San Siro da ex con il solo scopo di provare a tirare fuori il suo Cagliari dalla sabbie mobili della bassa classifica. Antonio Conte non ha creduto in lui e nonostante qualche tentativo di riavvicinamento non andato a buon fine, le due strade si sono irrimediabilmente allontanate tanto che il belga ha avuto il via libera per tornare nella sua seconda casa, la Sardegna. Sarà la partita speciale del Ninja e di un altro ex interista ora vestito di rossoblu come Diego Godin. Per entrambi ci saranno mille motivazioni in più per cercare di far bene contro un club che ormai rappresenta il passato.