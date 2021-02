Cagliari, Di Francesco: "Play ruolo delicatissimo, ma per ora lasciamo da parte le finezze"

Intervenuto oggi in conferenza stampa, il tecnico del Cagliari Eusebio Di Francesco parla così della mancanza di un play puro nella sua rosa: "Non è necessario che si debba avere un play. È un ruolo delicatissimo, in cui bisogna fare le due fasi in un certo modo. Stiamo facendo valutazioni in corso, purtroppo arrangiarsi sempre non va bene. Io personalmente devo fare il bene del Cagliari e della squadra, raggiungendo l'obiettivo primario che è la salvezza. Lasciamo da parte gli aspetti fini, ora fermiamoci alla parte pratica perché conta fare punti".