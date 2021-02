Cagliari, fiducia Rugani: "La squadra è forte, non merita di essere terzultima in classifica"

“Sono felicissimo di essere qui. Mi auguro di poter dare un bel contributo alla squadra, non solo sul campo ma anche fuori, dal punto di vista umano. Porto la mia professionalità e la mia cultura del lavoro. Ho forti motivazioni, sono pronto a lottare insieme ai miei compagni”. Così ha parlato Daniele Rugani nella video intervista ai canali ufficiali del Cagliari: "Arrivare in uno spogliatoio come questo, ritrovare tanti amici, è stato bellissimo. Ho ricevuto una splendida accoglienza, voglio poter dare una mano a scrivere una bella pagina da qui in avanti, in questa città. Sono pronto a calarmi in questa nuova realtà con umiltà e grande entusiasmo. La squadra è forte, non merita di essere in questa posizione di classifica. Ha solo bisogno di trovare certezze e fiducia. Per un calciatore una situazione del genere è stimolante, spero che presto riusciremo ad invertire il trend, sono sicuro che le nostre qualità verranno fuori”.