Cagliari, Semplici: "Col Parma sarà LA partita. Se giochiamo come con l'Inter possiamo salvarci"

Leonardo Semplici, tecnico del Cagliari, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Parma, ha parlato anche delle affermazioni di D'Aversa che ha definito la gara di domani come "LA partita": "Assolutamente sì, i ragazzi percepiscono il momento. È normale avere questa sensazione e sta a me cercare di far vivere questa pressione nella maniera giusta, ma anche con un pizzico di consapevolezza che solo con la prestazione arriverà il risultato, mettendo in campo il carattere già visto domenica anche a Milano contro l’Inter. Con questa mentalità possiamo pensare di salvarci”.