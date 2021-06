Cagliari, si studia il profilo del gioiellino Kozlowski. Potrebbe fare il percorso di Walukiewicz

Il Cagliari studia il gioiello polacco Kacper Kozlowski: già nel giro della nazionale maggiore allenata da Paulo Sousa che lo ha convocato anche per gli Europei in corso di svolgimento, Kozlowski è l’astro nascente del calcio polacco, centrocampista in forza al Pogon. Secondo centrotrentuno.com la squadra rossoblù è molto interessata al giovane talento, che potrebbe seguire il percorso di Sebastian Walukiewicz, anche se la concorrenza da battere per Capozucca è davvero ampia.