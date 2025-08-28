Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Calvin Stengs è del Pisa. Il comunicato e i dettagli dell'operazione col Feyenoord

Calvin Stengs è del Pisa. Il comunicato e i dettagli dell'operazione col Feyenoord TUTTO mercato WEB
Oggi alle 19:15Serie A
di Tommaso Bonan

"Pisa Sporting Club è lieto di annunciare l’esito positivo della trattativa con la Società Feyenoord Rotterdam (Olanda) per l’acquisizione a titolo temporaneo (con opzione) del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Calvin Stengs, che da oggi indosserà i nostri Gloriosi colori." Questo il comunicato con cui il club toscano - neo promosso in Serie A - ufficializza l'arrivo dell'attaccante.

"Attaccante classe 1998, nazionalità olandese, Stengs è cresciuto calcisticamente nell’AZ Alkmaar debuttando giovanissimi in Prima squadra e collezionando in breve oltre 100 presenze prima di trasferirsi in Francia (Nizza, Ligue 1) e Belgio (Anversa, Pro League). Nel 2023 il ritorno in Olanda con la maglia del Feyenoord e la definitiva consacrazione anche a livello Europeo con il debutto in Europa League e Champions League; in totale, nella sola Eredivisie, Calvin Stengs ha messo a referto 119 presenze (22 gol e 32 assist). Importante esperienza per lui anche in Nazionale con 8 presenze (3 gol) in maglia Orange. Da oggi l’esperienza in maglia Nerazzurra e nel Campionato di Serie A. Benvenuto Calvin!", si legge nella nota del Pisa.

Il giocatore - ricordiamo - lascia il Feyenoord e arriva all'Arena Garibaldi in prestito con diritto di riscatto a 7 milioni di euro.

