Una bruttissima Fiorentina riapre il discorso qualificazione: contro il Polissya è 0-2 al 45'

Ha del clamoroso quanto successo nei primi 45 minuti della sfida di ritorno di Conference League tra Fiorentina e Polissya, dove gli ucraini hanno riaperto il discorso qualificazione chiudendo il primo tempo sul parziale di 0-2. La squadra di Pioli, forse complice il triplice vantaggio maturato nella gara di andata, entra in campo completamente distratta e molle.

La rete del vantaggio ospite arriva dopo meno di due minuti e vede uno sciocco pasticcio di Comuzzo che nel tentativo di tenere la posizione su un rilancio dei difensori del Polissya per Nazarenko non vede l’uscita di David De Gea, tocca la palla, e permette all’attaccante ucraino di depositare la sfera comodamente in rete.

Lo svantaggio, anziché scrollare la Fiorentina, la contrae ancora di più e il raddoppio ospite non tarda ad arrivare. Al 13’ giocata bellissima sulla destra del centrocampista brasiliano Talles Costa, il quale elude la marcatura - piuttosto blanda - di Parisi portandosi la palla avanti con un colpo di tacco. Il cross che ne segue trova il colpo di testa di Pablo Mari che mette fuori, ma di gran carriera arriva Andriyevskiy che con un bellissimo sinistro al volo mette la palla sotto al sette sul palo lontano. Lo 0-2 non sveglia la formazione viola, che arriva a tirare per la prima volta in porta al 38’ con un destro dal limite di Fazzini che trova la facile respinta a terra dell’estremo difensore avversario Kudryk. E il Mapei non può far altro che fischiare al duplice fischio dell'arbitro De Burgos.