Inter, Marotta: "Modello diverso sul mercato, tanti giovani in sintonia con proprietà e club"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:44Serie A
di Dimitri Conti

Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, ha commentato anche ai canali ufficiali del club nerazzurro il sorteggio della Fase Campionato per la Champions League 2025/2026.

Ha detto il numero uno del club nerazzurro: "Siamo arrivati in finale l'anno scorso e ormai rappresentiamo l'Italia con continuità in questa prestigiosa competizione, questo è motivo di vanto e di orgoglio e chiaramente lo facciamo sempre con l’obiettivo di fare bene. È vero che Chivu è alla prima esperienza da allenatore in Champions League, ma ha vinto questa competizione da giocatore e ha grande esperienza, sa come affrontare gli avversari. Questa nuova formula è difficile ma conta molto anche il momento in cui si affrontano le squadre, bisogna affrontare gli avversari con la giusta forma fisica e mentale".

E ancora, prosegue e conclude Marotta: "Il nostro mercato l’abbiamo fatto con l’implementazione di un modello un po’ diverso, abbiamo investito in 5 giovani, di cui 4 comprati e uno che arriva con orgoglio dal Settore Giovanile. Questo modello è in sintonia con le linee guida della proprietà e del Club e siamo orgogliosi di questo. Credo che l’organico sia pienamente in sintonia con le nostre ambizioni. Liverpool e Arsenal a San Siro? Come appassionato di calcio è sicuramente affascinante, ovviamente il livello di difficoltà è molto alto ma ce la giocheremo, con i nostri tifosi che ci aiuteranno giocando in casa. L’importante è arrivare e sfidare gli avversari in condizioni psicofisiche perfette".

