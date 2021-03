Campionato aperto per Juric: "Corsa Scudetto lunga, il Milan ci crede e resta ancora in gioco"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match col Milan, mister Ivan Juric ha parlato così della corsa Scudetto che, a suo giudizio, vedrà ancora protagonista il suo prossimo avversario in campionato: "È ancora lunga... Il Milan è una squadra bella da vedere, i rossoneri corrono tanto, sono dinamici e i loro giocatori fanno tanti chilometri. Del Milan quest'anno mi piace tutto, e secondo me è ancora in gioco. Mi sembra ci credano ancora tanto", le dichiarazioni del tecnico del Verona.