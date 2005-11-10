Milan-Bologna, gli ex arbiitri Giacomelli e Calvarese: "Non c'è fallo su Modric"

Nella pesante sconfitta subita contro il Bologna, il Milan ha chiesto un possibile fallo per un contatto sospetto fra Modric e Pobega, nell'azione che ha portato alla terza rete della squadra di Palladino. Nel podcast "Gian&Giac" sul canale YouTube "calVAResegiuanpaolo", gli ex arbitri Gianpaolo Calvarese e Piero Giacomelli hanno analizzato l'episodio.

Giacomelli ha commentato: "È un normale contatto di gioco. Nel dettaglio: Pobega è grande è grosso, normale che cerca di farsi strada in modo lecito con Modric, che è molto più leggero di lui. Normale che il contatto porti a quelle conseguenze, ma la caduta non giustificherebbe minimamente l'intensità dell'intervento del difensore (per pensare ad un fallo, n.d.r.)".

"Io l'ho vista come te. Tra l'altro poi ho visto molti dubbi, sono andato a rivedere l'azione: dopo riparte l'azione e prima Bartesaghi e poi Pulisic prendono la palla di testa, quindi non sarebbe in APP, anche se tutti ne parlano, è cambiato il possesso".