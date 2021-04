Cannavaro: "Juve ha scelto Pirlo sapendo fosse inesperto. Giornalisti parlavano di Pirlolandia"

Fabio Cannavaro, tecnico del Guangzhou Evergrande, ha parlato a La Gazzetta dello Sport delle difficoltà in casa Juventus. “Quando ha scelto Andrea sapeva benissimo che non aveva alcuna esperienza. Ed è logico che debba avere il suo tempo per maturare, anche nel rapporto con la squadra. Ci sono ancora 30 punti in ballo dunque è giusto lasciare in sospeso il giudizio. E poi ha fatto cose buone, lanciando giorni e gestendo uno spogliatoio complicato. Certo, alcune cose non funziona, ha sbagliato. Ma eravate voi giornalisti a scrivere di Pirlolandia. […] Del resto se la Juve non lo confermasse allora che lo ha scelto a fare l’estate scorsa. Sbaglierebbe due volte se si rimangiassero quella scelta”.